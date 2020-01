IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni dal 20 al 24 gennaio 2020 (Di martedì 14 gennaio 2020) anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio 2020: In caffetteria, Marta e Vittorio parlano dell’imminente consegna DELLE divise per le hostess commissionate da Ravasi per Expo 61. Federico comunica ai suoi la decisione di farsi operare e così Silvia – che non vuole neanche sentire parlare dell’intervento – aggredisce verbalmente Roberta perché si è schierata dalla parte del ragazzo. Gabriella ha una discussione con Cosimo riguardo alla consegna sbagliata DELLE divise; Agnese la difende di fronte a Vittorio. Angela confessa a Gabriella di essersi licenziata anche per prendere le distanze da Riccardo, ma ora è alla ricerca di un nuovo lavoro (che le serve più che mai per pagare l’investigatore privato incaricato di trovare suo figlio). Nonostante Silvia sia contraria, Federico è deciso ad affrontare ... Leggi la notizia su tvsoap

