Il cda Rai approva le nomine di Salini, Borioni (Pd) si astiene (Di martedì 14 gennaio 2020) Il cda Rai ha approvato le proposte di nomine dei nuovi direttori di reti avanzate dall’amministratore delegato Fabrizio Salini. Lo apprende l’AGI. Il voto a favore non è stato unanime, si è astenuta sull’intero pacchetto di proposte il consigliere Rita Borioni (Pd). Il parere del cda non era comunque vincolante, non trattandosi di nomine riguardanti l’area informazione, cioè le testate giornalistiche radiotv.Voto favorevole a maggioranza del cda Rai alla nomina di Angelo Teodoli al Coordinamento generi e parere favorevole anche alla proposta di nomina di Franco Di Mare al vertice dell’intrattenimento del day time e di luca Milano alla direzione Rai Ragazzi. Non c’è stato accordo invee sulle proposte di nomina formulate dall’amministratore delegato Fabrizio Salini su Rai2 e Rai3, oltre che su Rai Fiction, produzione ... Leggi la notizia su huffingtonpost

