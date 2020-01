Ida Platano, drastico cambio look: irriconoscibile con i capelli afro [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Focosa protagonista del Trono Over di Uomini e Donne e di Temptation Island insieme al suo Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha appassionato moltissimi italiani, con la sua personalità forte e con la bellezza sensuale. Temptation Island, Uomini e Donne e infine la proposta di matrimonio direttamente nello studio di Maria De Filippi: il percorso televisivo di Ida Platino è lungo e articolato, ma prima di diventare una vip Ida lavorava come hair stylist. Un mestiere ma anche una passione per Ida, che non a caso ha spesso rivoluzionato il suo look stravolgendo proprio i capelli. Fortunatamente la popolarità ottenuta con il programma le ha permesso di diventare un’influencer seguitissima, senza però abbandonare il suo lavoro di parrucchiera. Così proprio grazie alla sua popolarità sui social, alcune sue FOTO hanno iniziato a circolare sul web. Ida sembra davvero un’altra, diversissima ... Leggi la notizia su velvetgossip

