Grande Fratello Vip, Adriana Volpe bacia Pago e suo marito va su tutte le furie: “Dimenticato il rispetto” (Di martedì 14 gennaio 2020) È arrivato il primo bacio tra due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 e, con lui, grandi polemiche. A baciarsi in diretta davanti alle telecamere sono stati Pago e Adriana Volpe, non per un impeto di passione improvvisa ma perché stavano giocando a “obbligo o verità”. Il marito di lei però non l’ha presa affatto bene e ha riversato la sua rabbia sui social. “Grande Bordello! Ho visto tutto in diretta, più che il gioco ‘obbligo e verità’ mi sembrava il gioco dell’oca, con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo!!”, ha commentato Roberto Parli riferendosi ad Antonella Elia. “Sicuramente la parola ‘rispetto’ viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi ! Quindi lasciate fuori i ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

