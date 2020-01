Fiorentina-Atalanta (mercoledì, ore 15, Rai2): Cutrone-Vlahovic in tandem. Dubbio Chiesa. Formazioni (Di martedì 14 gennaio 2020) Federico Chiesa sta meglio, ma non è detto che abbia una maglia da titolare. Si parla di ballottaggio con Boateng, che però, anche contro la Spal, ha mostrato limiti di movimento imbarazzanti. In porta Terracciano. Atalanta con Muriel preferito a Zapata. Fra i pali l'ex viola Sportiello. Leggi la notizia su firenzepost

Noovyis : (Fiorentina, i convocati di Iachini per l’Atalanta: c’è Cutrone) Playhitmusic - - FlamengueiroPB : RT @violanews: Fiorentina-Atalanta, i convocati di Iachini: out Boateng e Pedro, torna Montiel - - FirenzePost : Fiorentina-Atalanta (mercoledì, ore 15, Rai2): Cutrone-Vlahovic in tandem. Dubbio Chiesa. Formazioni… -