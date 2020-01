Calciomercato Lazio, Escalante il primo acquisto ma arriva a giugno (Di martedì 14 gennaio 2020) Calciomercato Lazio, accodo raggiunto con l’argentino che ha firmato un quadriennale da 1,4 milioni a stagione Eccolo il primo colpo di mercato della Lazio che però guarda direttamente alla prossima stagione. Il nome è quello di Gonzalo Escalante, classe 1993 in arrivo dall’Eibar. Come riporta la Gazzetta dello Sport la società biancoceleste dovrà attendere febbraio per depositare il contratto del calciatore, l’acquisto però ormai è cosa fatta. Escalante è cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, poi una parentesi italiana con il Catania e infine da quattro anni si è stabilito in spagna. Può giocare sia da mediano che da mezzala. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

IgpPioli : L'#Inter muove le prime pedine per Milinkovic-Savic: proposti Vecino e Gabigol alla Lazio. (Di Marzio) #calciomercato - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Coppa Italia: le probabili formazioni di #Napoli, #Lazio e #Inter. Dove vederle in tv #CoppaItalia #NapoliPerugia #LazioCremo… -