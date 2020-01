Terremoto in tempo reale, scossa nel Lazio, trema la terra a Frosinone (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato alle prime luci dell’alba di oggi una scossa di Terremoto nel Lazio. L’evento sismico, di magnitudo 2.5, è avvenuto alle ore 4.40 a una profondità dalla crosta terrestre di soli 9 chilometri. L’epicentro della scossa è stato individuato a un chilometro dalla città di Collepardo in provincia di Frosinone. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati i seguenti: Vico nel Lazio, Alatri, Guarcino, Fumone, Trivigliano, Veroli, Torre Cajetani, Ferentino, Frosinone e Fiuggi, tutte città del Lazio. Subito dopo la scossa i tecnici della protezione civile hanno effettuato le prove di rito per controllare se l’evento sismico avesse provocato danni alle strutture pubbliche. Dopo le verifiche di rito è risultato che il Terremoto ... Leggi la notizia su baritalianews

