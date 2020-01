Roma. Incidente in via Naise: morto centauro di 48 anni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tragedia della strada a Roma. In un Incidente in via Naise, in zona La Rustica, è morto un biker. Il Leggi la notizia su laprimapagina

CasilinaNews : Stazione Casilina, grave incidente manutenzione DTP Roma: si scontrano due mezzi e lavoratori feriti - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - A24 Tratto Urbano code fra Portonaccio - Galla Placidia e Tangenziale Est > Tangenziale Est #luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Viale di Val Fiorita Altezza Via delle Tre Fontane traffico rallentato #luceverde #Lazio -