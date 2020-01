Rischio eliminazione al GF Vip. Una frase choc notata da tutti. E uno tra i più amati ha già un piede fuori dalla casa (Di lunedì 13 gennaio 2020) Che Salvo Veneziano non sia un pozzo di scienza o in qualche modo avvicinabile all’aura culturale di Piero Angela, questo è chiaro. E che ognuno di noi si aspettava dal discusso protagonista del Grande Fratello Vip 4, è sottinteso. Ma mai avremmo immaginato di arrivare a questo livello, o forse sì. Che poi, come in ogni edizione, anche in questo Grande Fratello sono arrivate le prime frasi che potrebbero portare uno dei concorrenti alla squalifica. Ieri sera Salvo Veneziano ha fatto delle affermazioni davvero pesanti su Elisa De Panicis. Mentre scherzava con Sergio, Patrick e Pasquale, il pizzaiolo siciliano ha dichiarato: “Allora dico una cosa. Io se fossi stato single, c’era quella piccolina così, tutta trasparente co ’sto culettino. Ma quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Da staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

