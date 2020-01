Radiogiornale - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Paolo Giordano Mara Venier oggi su Radio2 rilancia il format Chiamate Roma 3131, uno dei marchi storici di Radiorai, nato nel 1969 da una idea di Luciano Rispoli e diventato in breve un «brand» riconoscibilissimo. Stavolta si chiama Chiamate Mara 3131, andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 15 e, oltre alla conduttrice, avrà al comando anche Stefano Magnanensi, il bravo musicista «con il vocione» che l'accompagna già a Domenica In. Il programma è, da copione, un dialogo stretto con gli ascoltatori ed esalterà una volta in più il talento narrativo ed empatico di questa signora della televisione. Nel corso delle puntate si spazierà dagli oroscopi alla moda fino ai rapporti di coppia e, ogni volta ci sarà un'intervista a un ospite importante. Nella intensissima chiacchierata che Mara Venier ha fatto con Pierluigi Diaco (conduttore a lungo di Chiamate Roma 3131) sabato a Io e te di ... Leggi la notizia su ilgiornale

