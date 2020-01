Previsioni meteo Milano 13-16 gennaio: cielo coperto ma niente piogge. Ancora nebbia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un inizio di settimana all'insegna del sole alternato a cielo coperto: almeno secondo le Previsioni meteo su Milano per i prossimi giorni che escludono dunque il rischio precipitazioni, nonostante nei giorni a venire le nuvole dovrebbero addensarsi sopra il capoluogo lombardo. Previsti fenomeni di nebbia per la giornata di martedì 14 gennaio. Leggi la notizia su milano.fanpage

