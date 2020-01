Pm10 ancora oltre i limiti: tornano i divieti a Bollate, Paderno, Saronno e Limbiate (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da domani, 14 gennaio, tornano in vigore le limitazioni temporanee alla circolazione dei veicoli, che vanno ad aggiungersi a quelle permanenti. Il provvedimento scatta in automatico dopo il superamento per il quarto giorno consecutivo dei livelli di allerta di Pm10. Era già stato introdotto lo scorso 3 gennaio. Le limitazioni riguardano comuni oltre i 30.000 abitanti dell’Area Metropolitana di Milano e delle province limitrofe di di 1a e 2a fascia. Tra questi rientrano Bollate, Paderno Dugnano, Limbiate e Saronno, oltre a Rho, Cesano Maderno, Busto Arsizio, Legnano e altri. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

