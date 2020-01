Pireo icon pack ricrea il look dei dispositivi Google Pixel con un pacchetto di icone in stile Android 9 Pie (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pireo icon pack è un'applicazione che consente di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di icone orientato ad Android Pie a ai dispositivi Google Pixel. L'icon offre oltre 4.600 icone con risoluzione 256x256 Pixel con numerose icone alternative e il supporto per il calendario dinamico, oltre a una raccolta di 32 sfondi in qualità QHD con supporto per Muzei Live Wallpaper. L'articolo Pireo icon pack ricrea il look dei dispositivi Google Pixel con un pacchetto di icone in stile Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

