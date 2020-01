Perché l’Iraq è così importante per gli ayatollah (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’Iraq è stato usato, nel corso della grave crisi tra Stati Uniti ed Iran, come un vero e proprio campo di battaglia tra le parti che, utilizzando il territorio di questo Stato sovrano, si sono sfidate a colpi di uccisioni e bombardamenti. Il raid americano che ha provocato la morte del generale iraniano Qassem Soleimani, infatti, ha avuto luogo a Baghdad mentre la risposta missilistica di Teheran per vendicarne l’uccisione ha colpito le basi militari con presenza americana e della Coalizione internazionale ad Erbil e nel governatorato di Al-Anbar. Il rischio è che i contrasti tra le parti possano provocare gravi danni al già fragile tessuto politico, sociale e religioso della nazione che, tra l’altro, è stata anche recentemente colpita da una lunga ondata di proteste popolari causate dalle difficili condizioni economiche e dalla corruzione. L’influenza di ... Leggi la notizia su it.insideover

