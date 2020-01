“Non votate la Lega, è neofascista e razzista”. Marescotti contro Salvini in Emilia Romagna (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il celebre attore e regista Ivano Marescotti ha lanciato un appello attraverso un video pubblicato sui social, con il quale attacca la Lega di Salvini e la canditata Bergonzoni per l’Emilia-Romagna. Forte e chiaro l’appello lanciato sui social da Ivano Marescotti: “Andate a votare contro la Lega: sono razzisti e fascisti”. Il romagnolo, che calca … L'articolo “Non votate la Lega, è neofascista e razzista”. Marescotti contro Salvini in Emilia Romagna proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

