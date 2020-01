Messina: Regione regala Biblioteca a Università, M5S ‘strana scelta, regalo senza contropartita’ (2) (Di lunedì 13 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Non riesco a comprendere il significato di questo accordo che appare come un regalo – conclude De Luca – Oltre ad essere un accordo totalmente sbilanciato a favore dell’Università, non è dato sapere in quale sede dovrebbe trovare collocazione la Biblioteca regionale. Non si può certo consentire che un sito di riferimento culturale talmente strategico venga allontanato dal centro storico e la possibilità che venga relegato, come alcune voci di corridoio riferiscono, nel plesso della facoltà di Farmacia all’Annunziata è inaccettabile. La Biblioteca regionale deve rimanere nel centro cittadino per continuare ad essere accessibile a tutti”.L'articolo Messina: Regione regala Biblioteca a Università, M5S ‘strana scelta, regalo senza contropartita’ (2) CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

