“Lo faccia con un’altra!”. Ilary Blasi ‘contro’ Francesco Totti, succede in diretta davanti a Fabio Fazio (Di lunedì 13 gennaio 2020) “È umiliante stare con uno come Francesco Totti. Non vieni calcolata, sei inesistente. C’è di peggio, ma me ne sono fatta una ragione”. Ilary Blasi, ospite a ‘Che Tempo che Fa’, scherza con Fabio Fazio sulla sua condizione di ‘moglie’ di un’icona del calcio italiano. “Ho ricevuto una chiamata poco fa: “Ahò, salutame Francesco!”. Io ricevo telefonate così! Non vieni calcolata, sei inesistente!”, dice la conduttrice che sulle abitudini famigliari con Francesco rivela: “Se lo indirizzi, gli chiedi qualcosa, magari lo fa. Però di spontanea volontà… no”. Proprio a Che tempo che fa, Ilary annunciò di aspettare il suo primo figlio, Cristian: “E’ per questo che me ne sono andata! Perché ero incinta…”, ricorda. “Io non c’entro niente eh!”, replica Fazio che poi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

