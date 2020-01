Katy Perry propone Orlando Bloom come prossimo James Bond, nel romantico post di auguri per il compleanno del fidanzato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Quello che le ha risposto l'attore è ancora più dolce The post Katy Perry propone Orlando Bloom come prossimo James Bond, nel romantico post di auguri per il compleanno del fidanzato News Mtv Italia. Leggi la notizia su news.mtv

ChiccoseDOC : GLI AUGURI DI KATY PERRY PER IL COMPLEANNO DEL COMPAGNO E SUO FUTURO MARITO, ORLANDO BLOOM.. - Vale_ofblades : @llyfrausandrain Ah dimenticavo Katy Perry - rdufayel : Come cambia il mio umore quando penso al flop di Witness di Katy Perry. -