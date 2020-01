Incidenti in Montagna: scivolano per 300 metri, salvi 2 scialpinisti in Friuli (Di lunedì 13 gennaio 2020) Miracolati due scialpinisti carinziani scivolati sulla neve ghiacciata per trecento metri nel tardo pomeriggi di ieri: hanno riportato fratture agli arti. Sono stati recuperati in un intervento notturno dal Soccorso Alpino di Cave del Predil assieme ai soccorritori della Guardia di Finanza – quindici uomini in tutto – assieme ad altri due scialpinisti che erano con loro, un uomo e una donna, illesi. L’incidente è avvenuto nella zona compresa tra il Poviz e l’arrivo degli impianti Funifor, nei canali ghiacciati che costellano l’ultimo tratto. Era pronto a partire anche l’elicottero militare UH205 del 5° Reggimento AVES “Rigel” di Casarsa della Delizia, l’unico autorizzato al volo notturno in ambiente impervio e alpino: sarebbe stata la seconda occasione in pochi giorni. Fondamentale la collaborazione di Promoturismo FVG che ha ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

