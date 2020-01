Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia ha una figlia? La rivelazione sconvolgente (Di lunedì 13 gennaio 2020) Inizio con il botto per il Grande Fratello Vip, che tra liti, baci e rivelazioni, sta già regalando sorprese. Questa volta, a finire sotto i riflettori è stato Pasquale Laricchia, che avrebbe fatto una rivelazione davvero sorprendente. Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia ha una figlia? La rivelazione sconvolgente Nuove rivelazioni al Grande Fratello Vip; questa volta è stato il turno di Pasquale Laricchia, che si è lasciato andare ad una confessione che non è passata inosservata al pubblico a casa. Il gieffino avrebbe pronunciato diverse frasi che farebbero presupporre che il concorrente sia padre di una bimba. Una notizia di cui nessuno sarebbe stato a conoscenza, dal momento che Laricchia non ha mai fatto menzione del suo essere padre. Che avesse una compagna, di nome Loredana , è cosa nota, ma è la prima volta che Laricchia rivela di avere una bambina. “Sono padre di famiglia”, ... Leggi la notizia su velvetgossip

