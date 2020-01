Giovane mamma uccide la figlia di 3 anni per andare ad un festival con gli amici (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una mamma di 21 anni ha lasciato la figlia di 3 sola a casa e senza cibo per andare con gli amici ad un festival di una settimana. Maria Plenkina, 21enne russa, si trova a dover affrontare un processo per omicidio volontario, dopo aver ammesso di aver lasciato volontariamente la figlia senza cibo e acqua … L'articolo Giovane mamma uccide la figlia di 3 anni per andare ad un festival con gli amici è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

