Don Matteo 12: l’attrice di Sofia svela cos’è successo dopo la 1^ puntata (Di lunedì 13 gennaio 2020) Don Matteo 12, Mariasole Pollio (Sofia) a Vieni da me: “Siamo rimasti contentissimi!” E’ andata in onda giovedì scorso in prima serata su Rai 1 la prima puntata di Don Matteo 12, l’amatissima serie con Terence Hill e straordinari sono stati gli ascolti per il debutto: più di 7 milioni di telespettatori e il 30% di share, ovvero numeri d’altri tempi. A commentare i dati Auditel di Don Matteo è stata una delle sue nuove protagoniste, l’attrice e youtuber Mariasole Pollio, che nella serie interpreta Sofia. La Pollio ha commentato così gli ascolti a Vieni da me da Caterina Balivo: “Siamo rimasti contentissimi!”. La padrona di casa del programma del pomeriggio di Rai 1, infatti, ha ricordato al pubblico che… “Don Matteo 12 E’ partito alla grande, più di 7 milioni di telespettatori!” Insomma, ancora una volta grande ... Leggi la notizia su lanostratv

_Carabinieri_ : Cecchini: 'Ma servirà a qualcosa quello che stiamo facendo?' Don Matteo: 'L'amore serve sempre!' Da 20 anni nel cuo… - yourgirlkkat : niente da dire per prosciutto melone e risotto nero che sono boni da paura come la tempura ma bruno sembra vestito… - MonicaGariazzo : In materia di Mattei meglio Don Matteo 356 che è tutto dire -