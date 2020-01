Dakar - Stage 8 - Vince Serradori, Alonso secondo (Di lunedì 13 gennaio 2020) Anche lottava prova della Dakar 2020 è andata in archivio. La prova ad anello di oggi con partenza e arrivo a Wadi Al Dawasir ha visto i piloti affrontare 477 chilometri di prova speciale. stata però una tappa in lutto, dopo la tragica scomparsa di Paulo Gonalves, il motociclista che ha perso la vita ieri dopo una rovinosa caduta. Per questo motivo, oggi moto e quad non hanno corso, in segno di rispetto verso il quarantenne portoghese. invece proseguita normalmente lavventura per auto, camion e Ssv: oggi il vincitore di tappa è stato Serradori: un exploit che ha portato il francese della Century a conquistare la prima vittoria in questa edizione, dopo aver comunque mostrato in più occasioni di poter tenere il ritmo dei migliori.Doppia sorpresa, Alonso sul podio. A parte linaspettata vittoria della Century di Serradori, oggi abbiamo assistito al primo podio di Fernando Alonso alla ... Leggi la notizia su quattroruote

