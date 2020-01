Clizia Incorvaia, triangolo con Sarcina e Scamarcio: fuori è scontro (Di lunedì 13 gennaio 2020) Clizia Incorvaia: il pubblico esprime opinioni contrastanti sul presunto tradimento tra lei e Riccardo Scamarcio Lo immaginavamo già al suo annuncio come nuova concorrente. Previsioni confermate: Clizia Incorvaia ha parlato dell’ex Francesco Sarcina durante il secondo appuntamento in prima serata col Grande Fratello Vip 4, trasmesso su Canale 5 venerdì 10 gennaio. Alfonso Signorini, conduttore di questa nuova edizione, le ha chiesto un parere su alcuni aspetti riguardanti il presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, migliore amico nonché testimone di nozze del leader delle Vibrazioni. Lei ha rivelato il bacio, ma Scamarcio ha sempre negato, tramite fonti vicine, qualsiasi coinvolgimento. Signorini voleva scoprire il motivo per cui l’interprete di numerosi film italiani e internazionali non abbia mai confermato la versione della donna. Clizia Incorvaia ha risposto di non sapere perché ... Leggi la notizia su kontrokultura

