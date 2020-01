Calendario Coppa Italia 14-16 gennaio: orari partite, tv, programma e streaming (Di lunedì 13 gennaio 2020) Da martedì 14 a giovedì 16 gennaio andranno in scena gli ottavi di finale di Coppa Italia. Saranno impegnate alcune delle squadre più importanti del calcio nostrano. Ad aprire il programma Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari. Nelle prime due sfide la differenza di categoria dovrebbe lasciare poco spazio alle squadre che giocano in trasferta. Nella gara di San Siro molto dipenderà da che tipo di formazione metterà in campo Antonio Conte. Spettacolo assicurato anche nella giornata di mercoledì che vedrà scendere in campo nella prima partita Fiorentina-Atalanta. Complicato stabilire da che parte pendano i favori del pronostico, viste le incertezze a livello di uomini. A seguire Milan-Spal e Juventus-Udinese. A chiudere il programma, nella giornata di giovedì, la partita tra Parma-Roma. Di seguito il programma completo, il Calendario, il tabellone, gli orari delle partite ... Leggi la notizia su oasport

