Benedetto XVI fa pressione su Papa Francesco: “Il celibato è indispensabile” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Papa emerito Benedetto XVI ha scritto un libro in cui espone la propria idea sul celibato sacerdotale, spingendo verso il mantenimento della tradizione. Sul finire dello scorso anno il Sinodo dell’Amazzonia ha fatto emergere un’esigenza chiara per quanto riguarda la Conferenza Episcopale Brasiliana. La carenza di vocazione sacerdotale in quella zona del mondo rende … L'articolo Benedetto XVI fa pressione su Papa Francesco: “Il celibato è indispensabile” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

ilfoglio_it : Torna Benedetto XVI e risponde a quanti, al recente Sinodo sull'Amazzonia, avevano chiesto la grande riforma: 'Il c… - Corriere : Benedetto XVI: «Il celibato è indispensabile, non posso tacere» - Agenzia_Ansa : #BenedettoXVI, celibato indispensabile, non posso tacere. Il suo 'no ai compromessi' in un libro con il cardinale S… -