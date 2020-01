Al Nord si vive 10 anni di più rispetto al Sud. I risultati del rapporto Cnel (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’Italia è sempre più divisa a metà. Le differenze tra Nord e Sud si accentuano e vengono confermate dalla Relazione 2019 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali a imprese e cittadini, redatta dal Cnel. Il rapporto sarà presentato a Roma il 15 gennaio prossimo, alla presenza del Presidente del Cnel, Tiziano Treu, e della Ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone. Come si legge su Il Sole 24 ore, nella relazione emerge come le maggiori differenze nel Paese si riscontrino nell’offerta di servizi e nei risultati di salute raggiunti a livello territoriale e sociale. In particolare, “secondo le statistiche dell’Istat si registra ad esempio che tra Milano e Napoli sussiste una differenza di quasi tre anni in termini di speranza ... Leggi la notizia su huffingtonpost

