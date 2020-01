Agnese Lelli morta: addio a simbolo di Bologna (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 Gennaio 2020, è morta a quasi 93 anni Agnese Lelli, meglio conosciuta in città come “l’Agnese delle cocomere”, o “Nonna Agnese”, storica titolare del mitico chiosco in piazza Trento e Trieste. Agnese era uno dei simboli di Bologna. A dare notizia della sua morte sono i parenti stretti. Sul profilo social del chiosco, oggi ampliato e divenuto locale a tutti gli effetti, gestito dal figlio Roberto, sono moltissimi i messaggi di condoglianze inviati per omaggiare la memoria di Agnese. Il chiosco fu celebrato anche da una canzone di Lucio Dalla (dal titolo “Agnese delle Cocomere”, ovviamente), assiduo frequentatore del posto, pubblicata nel 2001 sull’album Luna Matana. Dalla non era l’unico vip a frequentare il chiosco dove, durante le calde sere d’Estate, era possibile gustarsi una ... Leggi la notizia su notizie

Nutizieri : Lutto in città, se ne va la mitica 'Agnese delle cocomere' -