Addio alla sigaretta per un milione di italiani (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesca Angeli Più fumatori tra i giovanissimi. E sono già 900mila i consumatori delle elettroniche A mezzanotte e venti del 10 gennaio 2005 scattò inesorabile la prima multa: 27 euro e 50. Vittima un ragazzo napoletano di 22 anni che, forse inconsapevolmente, aveva violato il divieto di fumare in luoghi pubblici fortemente voluto dall'allora ministro della Salute, Girolamo Sirchia. Una norma che 15 anni dopo porta come frutto un milione di fumatori in meno. Quel divieto rappresentò una vera e propria rivoluzione che coinvolse prima di tutto l'ambito sanitario ma che cambiò profondamente anche l'immaginario collettivo degli italiani, stravolgendo abitudini quotidiane consolidate come quella di accendere la sigaretta al ristorante o al bar dopo il caffè. Abitudini spazzate via dalle nuove norme non senza polemiche e critiche. Tutte però alla fine messe a tacere, sconfitte ... Leggi la notizia su ilgiornale

carlaruocco1 : Addio a #GiampaoloPansa, uno dei più grandi cronisti italiani della sua generazione. Le voci critiche come la sua s… - fattoquotidiano : ESCLUSIVO / DI MAIO VERSO L'ADDIO La riflessione in vista dell’atteso flop in Emilia-Romagna. Le pressioni di big… - fremo03893514 : RT @GuidoCrosetto: Addio Gianpaolo. Sei stato un grande giornalista, un vero, serio ed onesto giornalista ma soprattutto un uomo coraggioso… -