Via allievi sauditi da basi Usa

Oltre una dozzina di militari sauditi in addestramento nelle basi americane negli Stati Uniti saranno espulsi in seguito all'indagine sulla sparatoria dello scorso mese alla base aeronavale di Pensacola, in Florida. Lo riferisce la CNN. Alcuni dei sauditi in questione sono sospettati di avere connessioni con movimenti estremisti, mentre altri sono accusati di possesso di materiale pedopornografico. Nessuno di loro invece è accusato di complicità nella strage di Pensacola.(Di domenica 12 gennaio 2020)

