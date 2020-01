“Sii Saggio, Guida Sicuro”, il roadshow fa tappa nel salernitano (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl roadshow “Sii Saggio, Guida Sicuro” giunto alla sua ottava edizione, che punta a stimolare la discussione e la riflessione sui temi della sicurezza stradale, delle misure di prevenzione e della tecnologia, aprendo le porte al dibattito e al confronto tra Famiglie, Scuole, Enti Locali e Forze dell’Ordine per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada, chiama a raccolta circa 350 studenti del comprensorio salernitano. Lunedì 13 gennaio alle ore 09:30, farà tappa presso la Scuola Alta Formazione “Giacomo Leopardi” di Battipaglia, dove il Dirigente scolastico Silvana D’Aiutolo, il Sindaco di Battipaglia, Cecilia Franzese e il Direttore del Centro Formativo Tecnoscuola, EdmondoGallo introdurranno la tavola rotonda sulla sicurezza stradale affidata ad esperti di sicurezza quali, il colonnello ... Leggi la notizia su anteprima24

