Si chiude col botto: Roma-Juve nell’ultima gara d’andata (Di domenica 12 gennaio 2020) Roma – Roma-Juve sarà il posticipo domenicale del medesimo turno di serie A. Questa sera i giallorossi caleranno il sipario sul loro girone d’andata ospitando allo stadio Olimpico i bianconeri. Contro i multicampioni d’Italia in carica sarà la seconda partita consecutiva giocata in casa per gli uomini di Paulo Fonseca, chiamati a farsi perdonare lo scivolone contro il Torino nel primo appuntamento del nuovo decennio. Si ferma Mkhitaryan. L’armeno fermo ai box ancora una volta. Confermato l’11 di domenica scorsa Non ci saranno troppe novità nell’11 di base rispetto a una settimana fa contro l’altra formazione del capoluogo piemontese, causa infermeria ancora una volta imbottita di protagonisti. L’ultimo in ordine cronologico è Henrikh Mkhitaryan, fermato da una lesione al retto femorale della coscia sinistra e per forza di cose costretto al ... Leggi la notizia su romadailynews

