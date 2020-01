Moda primavera-estate 2020, le fantasie di tendenza: dai fiori alle righe da indossare per essere perfette (Di domenica 12 gennaio 2020) Quali sono le fantasie di tendenza per la Moda primavera-estate 2020? A quanto pare nei mesi caldi di quest’anno le fantasie da indossare sono floreali o a righe, ma anche animalier e pois sembrano andare molto di Moda. Con l’arrivo della bella stagione ci si sveste dei colori grigi e si tende a osare un po’ di più, anche con le stampe. I colori diventano più accesi e tutto si fa più leggero. Ci sono varie possibilità per ogni gusto e ogni esigenza, da poter scegliere anche in base alle occasioni. Per esempio con i fiori si è più sbarazzine, con le righe e i pois più serie ed eleganti, mentre con una stampa animalier si è più appariscenti e grintose. Scopriamo perciò quali sono le fantasie di tendenza per la Moda primavera estate da indossare quando fa più caldo per essere perfette in ogni occasione. Le fantasie di tendenza della Moda primavera-estate 2020: ecco ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

vogue_italia : Il #lookoftheday di oggi è firmato @Moschino Tutte le nostre scelte ogni giorno qui: - GloriaBruno79 : RT @vogue_italia: La primavera 2020 vede il grande ritorno del cappotto di pelle ???? - luvolor24 : RT @vogue_italia: L'ossessione (fashion) del momento! ???????? @[26696569976] -