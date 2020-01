Meteo Medio Oriente: pesanti nevicate colpiscono l'Arabia Saudita, il Libano e la Siria (Di domenica 12 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: una profonda circolazione depressionaria ha interessato il Medio Oriente, provocando una serie di insolite nevicate oltre che abbondanti precipitazioni anche in zone desertiche. La parte settentrionale dell'Arabia Saudita è stata interessata da pesanti precipitazioni nevose, in modo particolare la provincia di Tabuk. Tale provincia ospita le Montagne di Madian, una catena montuosa che confina con la Giordania e che saltuariamente vede la neve durante la stagione invernale, anche se non con l'abbondanza di questi giorni. Tempeste di grandine hanno interessato Alessandria d'Egitto, mentre tormente di neve hanno colpito le montagne di Libano e Siria. Ben 130 cm di neve fresca sono caduti sulla località libanese di Kfardebian, a 1900 metri di altezza. Leggi la notizia su meteogiornale

