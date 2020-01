LIVE Spagna-Serbia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bautista-Lajovic 6-5, un break per parte nel primo set (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Si apre il campo lo spagnolo con un gran dritto e chiude di nuovo con la seconda volée dopo che il serbo aveva salvato sulla prima. 40-15 Grande servizio e chiusura all’incrocio delle linee col dritto a una mano. 30-15 Cerca la precisione Bautista commettendo però un errore. 30-0 Splendido recupero dello spagnolo, messo in grande difficoltà da Lajovic, ma in grado di andare a bersaglio col rovescio lungolinea. 15-0 Fortunato Bautista, viene aiutato dal nastro che mette fuori causa Lajovic. 5-5 Chiude col servizio vincente il serbo che tiene, seppur a fatica, un altro turno in battuta. A-40 Ace di Lajovic! Pizzica appena la linea, punto vitale per il serbo. 40-40 Riposta lungolinea dello spagnolo che sorprende il serbo che va lungo col rovescio a incrociare. 40-30 Lunga ancora una volta la risposta di Bautista. 30-30 Splendida ... Leggi la notizia su oasport

