LIVE Biathlon | Mass start femminile Oberhof 2020 in DIRETTA | Makarainen in vetta dopo il

13.18: Siamo ai 9.5 km Makarainen vola con 6″1 di vantaggio su Kryuko e 49″7 su Eckhoff. Wierer è sesta a 1'06″8 e tiene a vista la tedesca Herrmann (+1'03″9). Se l'azzurra dovesse trovare il quarto poligono perfetto potrebbe davvero puntare a qualcosa di buono. Vittozzi è 12ma a 1'54″5. 13.15: Agli 8.3 km Makarainen, come era prevedibile, prende il largo, Kryko è a 2″0, Eckhoff è a 46″5. Wierer ora è sesta e lascia un po' andare Herrmann. L'azzurra è a 1'08″1, mentre Vittozzi è decima a 1'47″2. 13.12: La situazione, dunque, vede la bielorussa Kryuko con 3″1 di vantaggio su Makarainen che però andrà via sugli sci. Eckhoff è terza a ...

