Libia, Haftar e Al Serraj accettano il cessate il fuoco (Di domenica 12 gennaio 2020) In Libia scatta il cessate il fuoco: i due leader rivali, Fayez Al Serraj e Khalifa Haftar, hanno accettato la tregua invocata da più parti a livello internazionale. Si tratta di una volta importante, dopo una settimana di combattimenti in particolare nella zona di Sirte. Negli ultimi giorni si erano intensificati gli incontri diplomatici tra Serraj, Haftar e diversi capi di stato e di governo. Anche il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato i due leader libici e ora saluta la notizia del cessate il fuoco come il “primo passo verso una soluzione politica” nella crisi libica. Ahmed Al Mismari, portavoce dell’Esercito nazionale libico del generale Haftar, ha annunciato il via libera alla tregua nella serata di ieri, sabato 11 gennaio. In un video Al Mismari ha avvertito che una dura rappresaglia verrà attuata contro chi non rispetterà lo stop ai combattimenti. ... Leggi la notizia su tpi

