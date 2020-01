Le idee di Gattuso sembrano più adatte a questo Napoli (Di domenica 12 gennaio 2020) Oltre il risultato, oltre il tempo L’analisi tattica di Lazio-Napoli 1-0 deve necessariamente andare oltre il risultato. Non tanto e non solo perché la rete di Immobile, che ha determinato la vittoria dei biancocelesti, non ha avuto nulla a che vedere con le scelte degli allenatori e con lo sviluppo della partita, ma soprattutto perché il gioco mostrato dal Napoli individua chiaramente la nuova strada tracciata da Gattuso. Una strada che si preannuncia lunga e lastricata di difficoltà, ma che sembra anche congeniale alle caratteristiche dei giocatori azzurri. Quindi Lazio-Napoli 1-0 va letta anche oltre il tempo, cioè proiettandoci nel futuro. Un futuro fatto di 4-3-3 e possesso palla, elementi che riportano alla memoria il triennio di Sarri, ma che in realtà si declinano in maniera diversa. La ricerca dell’equilibrio Le differenze si sono percepite soprattutto nel primo ... Leggi la notizia su ilnapolista

