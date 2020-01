Katia Ricciarelli: "Volevo farmi suora. Poi ho tentato il suicidio per colpa di un frate. Quando venne in ospedale, gli diedi uno schiaffo" (Di domenica 12 gennaio 2020) È accaduto molti anni fa. Katia Ricciarelli voleva farsi suora, affascinata dai canti gregoriani. In quell’occasione conobbe un frate benedettino che iniziò a legarsi a lei in maniera morbosa, sino a spingerla a tentare il suicidio. Lo racconta in un’intervista a Verissimo.L’episodio risale a quando era una studentessa al Conservatorio di Venezia: “Un giorno è venuto un benedettino che cercava voci per il coro. Scelse me e gli dissi di stare al suo posto, non venga a dire che io devo andare in chiesa: lei si faccia gli affari suoi che io mi faccio i miei”.All’epoca dei fatti, Katia Ricciarelli non era molto religiosa. Successivamente l’amore per i canti gregoriani la spinse ad accarezzare l’idea di diventare una monaca. In quel percorso, quel frate benedettino era diventato una presenza ossessiva nella sua ... Leggi la notizia su huffingtonpost

