Canada, allarme nucleare: panico per l’incidente ma si tratta di un errore (Di domenica 12 gennaio 2020) Un allarme lanciato in Canada in seguito ad un incidente nella centrale nucleare di Pickering ha gettato la popolazione nella paura: ecco cosa sta accadendo Pickering (fonte foto: https://cdn.liveuamap.com/en/2020/12-january-emergency-alert-from-province-of-ontario-reports) Un incidente nucleare con relativo allarme è avvenuto in Canada, precisamente nella centrale di Pickering, una località del Paese ubicata nell’Ontario meridionale, ad est di Toronto. La popolazione della città infatti hanno avuto un brusco risveglio in seguito ad un allarme, dato dalle autorità, che ha gettato gli stessi nella paura. Tuttavia, le medesime autorità hanno accompagnato l’allarme con un messaggio di rassicurazione, spiegando di avere la situazione sotto controllo. Tale incidente non avrebbe provocato la fuoriuscita di materiale radioattivo, sebbene le dovute e ... Leggi la notizia su chenews

