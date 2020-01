Aziende libere da stereotipi e discriminazioni: arrivano i corsi di rispetto (Di domenica 12 gennaio 2020) Si dice che la formazione cambi la vita delle persone, certamente può cambiare lo sguardo, la cultura, e con essi le relazioni tra lavoratori e lavoratrici tramite percorsi di riconoscimento per superare gli stereotipi di genere.Va in questa direzione l’innovativo progetto formativo “Better Place”, diretto da Luisa Rizzitelli e patrocinato dalla Ong Differenza Donna, che è riuscito ad imporsi in poco più di un anno in Aziende all’avanguardia come Caterpilar, Servizi Stradali Srl di Minerbio,che ha fatto del contrasto alle discriminazioni la sua mission. Ma Better Place sta conquistando l’interessere anche in realtà istituzionali, come le Regioni Emilia Romagna e Marche, oltre che in associazioni datoriali, da Confindustria a Confapi.Realtà, queste, consapevoli che l‘offerta formativa nei posti di lavoro dovrebbe ... Leggi la notizia su huffingtonpost

