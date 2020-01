The New Pope debutta su Sky con 500 mila spettatori e elogio della critica (Di sabato 11 gennaio 2020) Ha debuttato fra gli elogi della critica italiana e internazionale The New Pope, la serie Sky Original creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, il cui primo episodio ha catturato su Sky 500mila spettatori medi, dato in linea con la media complessiva di The Young Pope, andata in onda nell’ottobre 2016. “Scandaloso, audace, seducente e visivamente lussurioso” l’ha definita il Wall Street Journal. Di un Jude Law "geniale" parla Le Figaro, per Collider The New Pope è "meraviglioso e incredibilmente sexy". Di un prodotto “incisivo e... Leggi la notizia su digital-news

