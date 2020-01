Pd: Smeriglio, ‘bene Zingaretti su rigenerazione partito’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Bene Zingaretti che sprona la sinistra a fare l’ultimo sforzo per andare a vincere in Emilia Romagna. Benissimo la rigenerazione del partito e del campo progressista a partire dalla straordinaria stagione del movimento Piazza grande”. Lo afferma l’eurodeputato Massimiliano Smeriglio, ex coordinatore di Piazza Grande.L'articolo Pd: Smeriglio, ‘bene Zingaretti su rigenerazione partito’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

