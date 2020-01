Pd | Ferrante lancia candidatura a segretario Sicilia | ' mai più sistemi conservativi' 2

Pd : Ferrante lancia candidatura a segretario Sicilia - 'mai più sistemi conservativi' : Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - "Oggi decidiamo di metterci la faccia in nome di una nuova visione di partito e di Sicilia". Così Antonio Ferrante ha lanciato oggi, in una conferenza stampa a Villa Filippina, a Palermo, la sua candidatura con la mozione 'Ricominciamo dalla Sicilia' alla segreteria re