Parte la prima edizione della corsa campestre “Telesi@ Cross” (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – L’Istituto Telesi@, con la collaborazione tecnica della TelesiaRunning Team, si cimenta nella sua 1^ Edizione della corsa campestre: la “Telesi@ Cross”nata da un’idea del professore Gino Rotondo, si inserisce nella lunga tradizione dell’attività podistica. L’appuntamento è per domenica 12 gennaio alle ore 9:00 presso la sede dell’Istituto Telesi@ di Viale Minieri per i saluti istituzionali e, a seguire, ci si sposterà sul campo di gara. Gli ultimi giorni sono stati di intenso lavoro ma hanno permesso di allestire un bellissimo e affascinante percorso in un ambiente naturale a dir poco suggestivo. A far da cornice, infatti, alla gara lo splendido scenario del parco del Grassano con il suo verde prato e le sue sorgenti di acqua cristallina. Sarà una giornata dedicata allo sport e al benessere che coinvolgerà moltissimi atleti ... Leggi la notizia su anteprima24

ItaliaViva : 'Sarò a #Foggia alla manifestazione convocata domani, insieme a tutte le persone che vorranno testimoniare in prima… - comunevenezia : ?? L’8 febbraio si alza il sipario sul #CarnevaleVenezia2020 con la Festa sull’acqua-parte prima in Rio di Cannaregi… - Simo_Ventura : C’è una parte di me che vive come sospesa in quel minuto prima di andare in onda. Il cuore batte forte,ma passato i… -