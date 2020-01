Locke & Key, il prossimo horror in stile Hill House di Netflix - (Di sabato 11 gennaio 2020) Niccolò Sandroni Locke & Key, è questo il titolo della prossima serie tv horror di Netflix che ci ricorda Hill House. Ecco quando esce e il primo trailer Buone notizie per gli amanti del genere horror, una nuova serie tv è in arrivo su Netflix, si chiama Locke & Key. Locke & Key, la nuova serie horror di Netflix Dopo la morte del padre, avvenuta in circostanze poco chiare, i tre fratelli Kinsey, Tyler e Bode Locke insieme alla madre Nina, si trasferiscono in una casa nel Maine, una loro proprietà da molto tempo. Questa casa però nasconde molti misteri e soprattutto forze soprannaturali. Questi poteri sono liberati attraverso alcune chiavi che si trovano nella dimora, sfortunatamente anche un demone presente nell’abitazione è interessato a queste capacità incredibili. Durante le loro avventure i protagonisti avranno a che fare con il pericoloso demone ma ... Leggi la notizia su ilgiornale

