LIVE Germania-Olanda 2-0 volley femminile, Preolimpico 2020 in DIRETTA: Orange appese ad un filo (16-16) (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e TV delle semifinali 21-20 Sbaglia anche Sloetjes in attacco, mamma mia… 20-20 Errore sanguinoso di Belien al servizio. 19-20 Daalderop passa in mezzo al muro tedesco e riporta le sue in vantaggio! 19-19 Mani-out di Sloetjes, Caprara chiede l’aiuto del pubblico. 19-18 Ottima sette di De Kruijf, che anticipa in maniera perfetta. 19-17 Daalderop tiene in vita l’Olanda. 19-16 Ace di Hanke, stiamo assistendo a qualcosa di incredibile. 18-16 Daalderop prova a sistemare una pallaccia di Dijkema, ma il suo attacco finisce fuori. 17-16 Disastro di dijkema in difesa, che non tiene una pallla facilmente controllabile. 16-16 Attacco vincente di Daalderop e l’Olanda è di nuovo lì! 16-15 Sqaudre molto fallose in questa fase, Geerties non trova le mani del muro di Sloetjes. 16-14 Diagonale di prepotenza per ... Leggi la notizia su oasport

