Johnny Depp: oggi, Instagram, età (Di sabato 11 gennaio 2020) Sarà Johnny Depp l'ospite internazionale della puntata di esordio di C'è Posta per Te, il people show di Maria De Filippi in onda da stasera su Canale 5 in prima serata (gli altri sono Mara Venier e Francesco Totti).Conosciamo meglio quindi l'attore che è diventato noto in tutto il mondo per aver interpretato Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata. Il suo curriculum amoroso è infatti lungo: in 56 anni vanta fidanzamenti con Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, Winona Ryder e con la supermodella Kate Moss. Dal 1983 al 1986 è stato invece sposato con la make-up artist Lori Anne Allison.Johnny Depp: oggi, Instagram, età 11 gennaio 2020 18:39. Leggi la notizia su blogo

Linatalyn : RT @tweetdiDio: Paolo Ruffini interpreterà Johnny Depp in Un pirata livornese. Prossimamente. Forse. Se Io vorrò. - LandiDario : Johnny Depp all'aeroporto di Pisa - sartsystem : Johnny Depp era a Pisa voglio morì -