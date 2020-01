In aeroporto con un tubo di ferro lungo un metro e mezzo | nigeriano attacca agenti

Libia - duplice attacco a Tripoli : bombardati una scuola militare e l’aeroporto. Almeno 70 morti - Haftar chiama alla jihad contro la Turchia : È di Almeno 40 morti e decine di feriti il primo bilancio ufficiale, diffuso dalle forze di Tripoli, del bombardamento della scuola militare a sud della capitale libica. Lo riferiscono i media locali. Il governo di Tripoli accusa i combattenti dell’esercito del generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, che invece riferiscono di aver ucciso Almeno 70 persone. Malek Merset, portavoce del ministero della salute con base a Tripoli, ha ...

Firenze aeroporto : 60enne bulgaro cerca di entrare nello scalo con un coltello - bloccato dalla Polizia : L'episodio, accaduto ieri mattina, è stato reso noto solo oggi. Per il sessantenne è scattata la denuncia

Fiumicino è il primo aeroporto intercontinentale al mondo con asfalto al grafene : L'aeroporto di Fiumicino è il primo scalo internazionale al mondo che utilizzerà asfalto contenente Gipave®, un additivo polimerico contenente grafene e una plastica appositamente selezionata (che a oggi non rientra nella filiera del riciclo ma è normalmente destinata agli impianti di termovalorizzazione).Continua a leggere

Iraq - raid contro l’aeroporto di Bagdad : almeno otto morti : Tra le vittime 5 membri del movimento iracheno e due emissari di Teheran. La tv di Stato irachena: «Ucciso anche il generale Soleimani»

Razzi Katjusha lanciati contro l’aeroporto di Baghdad - almeno 8 morti : Sono almeno otto i morti nell'attacco all'aeroporto di Baghdad. Tre, forse quattro Razzi Katjusha sono stati lanciati contro lo scalo internazionale della capitale irachena vicino al quale c'e' una base logistica dell'intelligence americana. E così si infiamma la situazione in Iraq dopo l'assalto all'ambasciata americana. Secondo il governo iracheno, i Razzi hanno colpito la zona cargo dell'aeroporto, due auto sono andate in fiamme e un certo ...

aeroporto Trapani - 15 ex consiglieri rischiano il processo. In 6 anni persi 1 - 5 milioni di passeggeri. Pure la commissione Ue indaga : “Cronica carenza di liquidità” e “una gestione economica dipendente” dagli accordi con Ryanair. Nonostante ciò Airgest, la società che gestisce l’Aeroporto di Trapani Birgi, sarebbe sopravvissuta soltanto attraverso “consistenti immissioni di capitale di provenienza pubblica”. In una frase: uno scalo che fa guadagnare solo la compagnia che l’ha scelto come vettore. È la radiografia tracciata dalla procura di Trapani alla fine di ...

Lo filmano in aeroporto in tacchi con collant e tacchi a spillo : conduttore e scrittore travolto dagli haters : Si chiama Paul Duane ed è molto noto grazie a al suo podcast, Soul Anarchist. In questi giorni però c’è un video dello scrittore e conduttore che ha fatto il giro della rete: si tratta di lui che si trova al ritiro bagagli dell’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood mentre indossa una giacca dal taglio elegante, collant e tacchi a spillo. Moltissimi gli haters e i troll che hanno preso di mira il video, diffuso su ...

Libia - primo OK da Bruxelles : Di Maio guiderà la missione Ue il 7 gennaio. Tripoli sempre più a rischio : Haftar conquista l’aeroporto : C’è un primo via libera alla missione Ue in Libia avanzata dal ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, ma secondo fonti della Farnesina è ancora tutto in definizione. La missione Ue dovrebbe partire il 7 gennaio, come avrebbe confermato anche l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, in una telefonata al ministro degli esteri del Governo di accordo nazionale, Mohamed Taher Siala. «Si tratta di un importante passo ...

Sgarbi contro le ispezioni in aeroporto : "Avete rotto" - : Francesca Bernasconi In aeroporto gli trattengono la schiuma da barba. Sgarbi: "Ladri, avete rotto i cogl..ni". E annuncia un'azione giudiziaria "Chi ha fatto queste regole di me..da? Vergognatevi!". Vittorio Sgarbi si mostra furioso sui social. E questa volta, il noto critico d'arte se la prende con gli aeroporti italiani, in particolare con quello di Verona. Le "regole di me..da" di cui parla sono quelle che non permettono di ...

Colombia - italiano arrestato all’aeroporto con una bimba di 18 mesi : “Traffico di minore” : Scandalo in Colombia, dove un cittadino italiano di 49 anni, Mirco Coccato, è stato fermato dagli agenti dell'ufficio migrazione all'aeroporto di Cartagena de Indias, dove si trovava per partire per Amsterdam insieme a una neonata di 18 mesi che non era sua figlia. Dopo aver scoperto alcune irregolarità sui documenti, è arrivata la madre biologica della bimba che ha confermato: "L'ho data a lui affinché potesse avere una vita migliore".Continua ...

Fulmine colpisce aereo : passeggeri bloccati in aeroporto - Ryanair li rimborsa con buoni pasto : bloccati per 9 ore nell’aeroporto di Bari a causa di un guasto all’aereo colpito da un Fulmine. L’odissea dei passeggeri Ryanair è iniziata ieri sera alle 21. L'aeredella compagnia irlandese che sarebbe dovuto partire per Londra Stansted, in fase di atterraggio nell’aeroporto barese, è stato colpito da un Fulmine.Continua a leggere

