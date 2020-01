Gazzetta: contro Immobile, nei derby romani, Manolas ha vinto 4 volte su 6 (Di sabato 11 gennaio 2020) Lazio-Napoli è anche sfida tra Ciro Immobile e Kostas Manolas, scrive la Gazzetta dello Sport. Una sfida che ha il sapore del derby. Nel derby cittadino, infatti, i due si sono fronteggiati sei volte. Il bilancio è di 1 vittoria per Immobile, 4 per Manolas e 1 pareggio. In sei partite, però, Immobile, pur avendo vinto una volta sola, ha segnato 4 volte. Oggi ci proverà ancora, anche per raggiungere Bruno Giordano al quarto posto della classifica dei marcatori laziali di tutti i tempi. Ciro è fermo a 107 gol: gliene manca uno soltanto per raggiungere Giordano. Al Napoli Immobile ha segnato 3 gol, 1 col Genoa e 2 con la Lazio, ma nelle 10 partite in cui ha fronteggiato gli azzurri ha perso 9 volte e pareggiato una. Al suo fianco ci sarà Caceido. Quando i due giocano insieme, almeno uno dei due segna sempre. Quest’anno, ricorda la rosea, è accaduto 5 volte su 5. Insieme hanno finora ... Leggi la notizia su ilnapolista

